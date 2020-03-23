Лукашенко стал виновником закрытия границы с Белоруссией

23.03.2020, Москва, Елена Острякова

Нынешнее закрытие границы в Белоруссией в условиях борьбы с коронавирусом обусловлено односторонними действиями президента Александра Лукашенко еще в 2017 году.

Об этом в своем телеграм-канале написал координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Разбалансировка подходов в рамках Союзного государства ярко проявилась еще в 2017, когда Минск в одностороннем порядке ввел безвиз с 80 странами. Затем по поручению президентов Москва и Минск подготовили соглашение об общем визовом пространстве. Как уточняли в МИД Беларуси осенью 2019, соглашение готово, однако Минск хотел бы «посмотреть на него более внимательно». Без этой основы скоординировать позиции в более чувствительных вопросах, тем более эпидемконтроля – фантастика», – отметил эксперт.

По его мнению решение по границам Союзного государства может быть лишь институциональным.

«Нужны общие механизмы контроля соблюдения единых правил и ответственности за их нарушение», – уточнил политолог.

16 марта 2020 года на фоне распространения коронавируса правительством РФ был введен временный запрет на въезд в Россию с 18 марта по 1 мая, в том числе для граждан Белоруссии и других стран СНГ. Сегодня в это распоряжение были внесены изменения, согласно которым возможен транзитный проезд белорусов на родину через Россию из третьих стран.