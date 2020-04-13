13.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
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Лукашенко станет «живым богом» СНГ – если вирус не убьёт белорусов




Граждане СНГ якобы не соблюдают режим карантина, поэтому «рядовые жители задаются вопросом, а был ли вообще смысл в таком строгом режиме».

Об этом в своем телеграм-канале написал близкий к белорусскому президенту политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смысл вероятно был и все еще остается, так как далеко не везде система здравоохранения такая же сильная, как в Беларуси», – утверждает Дзермант.

Он прогнозирует возникновение культа президента Белоруссии в случае, если Минску удастся «избежать коллапса».

«Если получится, Александр Лукашенко для многих станет чем-то вроде живого бога, сумевшего сохранить советское наследие и использовать его против одной из самых больших опасностей для человечества за последние 30 лет», – написал политолог.

При этом он признает, что если Белоруссия не справится, «репутационный удар по президенту будет катастрофическим, зато соседи на его фоне будут выгодно смотреться».

«Что ни говори, а на Лукашенко свет клином сошелся», – иронически резюмирует Дзермант.

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