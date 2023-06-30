Лукашенко становится одной из «башен Кремля» – Бортник

Вадим Москаленко .  
30.06.2023 20:50
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Успешные переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером мятежной ЧВК «Вагнер» сделали его на шаг ближе к заветной мечте – стать главой Союзного государства.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Успешные переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером мятежной ЧВК «Вагнер» сделали его на...

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«Лукашенко стал фактором внутренней российской политики, и, возможно, Лукашенко становится одной из башен Кремля прямо на наших глазах. И дело тут не только в том, что он коммуницировал с Пригожиным, дело в том, что он регулировал и управлял разными российскими структурами в этом процессе. Он сводил Пригожина с директором ФСБ, он коммуницировал с региональными губернаторами, он коммуницировал с Росгвардией, с медиа.

То есть, возможно, Лукашенко становится башней Кремля, и одна из его целей, которую он ставил ещё в период Ельцина, он же хотел стать президентом объединённого государства. Возможно, он стал к этой цели немножечко ближе», – рассуждал Бортник.

Он также предположил, что за спиной Лукашенко стоял Китай.

«Часть его действий поддерживалась, прикрывали спину, потому что Китаю важно, чтобы «Вагнер» сохранились в Африке. И Китаю важно избежать внутреннего кризиса в России, потому что это означало бы, что Запад побеждает, и Китай остаётся наедине.

Кроме того, главное, что Лукашенко наконец-то приобрёл свою армию. Армия у него есть, но боеспособных частей практически нет. И все думают, что эта армия будет направлена против Украины и Польши, но она, прежде всего, может быть направлена против других башен Кремля. Это же не лояльные люди к Кремлю», – подчеркнул политолог.

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