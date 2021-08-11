Лукашенко становится токсичным для своих элит – мнение

11.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Устроить государственный переворот и сместить президента Белоруссии Александра Лукашенко могут только местные элиты, для которых действующий глава государства, не желающий интегрироваться с Россией, становится токсичным.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко если и снесут, то свои. Потому что без предательства как минимум части элиты переворот в стране практически невозможен. Можно попытаться нахрапом захватить власть, можно попытаться убить, но это в наше время сложно. А провести полноценный переворот очень тяжело, потому что кто-то должен эту власть перехватить. И самое главное – что стабильность и устойчивость власти обеспечивают элитные группы. Потому что Лукашенко не непосредственно отдаёт команды армии, полиции, руководит экономикой. Он это делает через министров, генералов, и так далее.

Если эти люди начинают саботировать, или выступают против него, то его власть просто провисает в воздухе, и через десять минут он становится никем. До тех пор, пока элиты его поддерживают или не считают нужным его менять, его позиция будет достаточно прочной. Захватить Белоруссию Запад не может, потому что этого не позволит Россия. И произвести переворот не может, так как у него недостаточно опоры в элитных группах», – сказал эксперт.

Однако, по мнению Ищенко, белорусский президент начинает становиться токсичным для своих собственных элит.

«Другое дело, что Лукашенко становится токсичен и для своих собственных элит, потому что он прекращает выполнять свою основную функцию – не обеспечивает интеграцию в ЕС или интеграцию в Россию. А большинство понимает, что жить в автаркии всё равно не получится – надо делать какой-то выбор, и чем раньше ты его сделаешь, тем для тебя лично будет лучше», – резюмировал политолог.