Лукашенко ставит крест на Союзном государстве

05.08.2020, Минск, ААгафонов

По поводу вчерашнего послания Лукашенко уже было написано очень много, в том числе и на «ПолитНавигаторе». Поэтому буду субъективен – расскажу о своих впечатлениях, ожиданиях и разочарованиях от сегодняшней речи белорусского президента.

Сначала – об ожиданиях. Белоруссия уже третий год живет в ожидании конституционной реформы. Если в России она прошла достаточно быстро и прозрачно, а основные нововведения Путин детально изложил в аналогичном ежегодном послании в январе этого года, то в Белоруссии все затянуто и туманно. Разумеется, логично было бы ожидать того же от Лукашенко. В конце концов, человек не просто выступает с ежегодным посланием, но и идет на выборы, на которых мы выбираем не только президента, но и саму государственную модель, при которой будем жить.

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Никто из кандидатов не хочет оставлять действующую Конституцию, каждый обещает конституционную реформу и каждый, кроме самого Лукашенко, свое видение изложил. Этого я так и не дождался. Белорусский президент так и не рассказал ничего нового о ключевой реформе своего шестого срока. Очередной кот в мешке.

Традиционные программные обещания (а сама программа тоже была опубликована нынешней ночью) также не сильно впечатлили. По сути, Лукашенко обещал только консервацию сложившихся порядков и модели управления, слегка приправляя все популизмом – рост зарплат в 2 раза, тотальную модернизацию неперспективных сел, условия жизни в деревне, по комфорту не уступающие городским. Никаких свежих и прорывных идей. Все это мы уже слышали и не поверили. Даже на консервацию существующей модели ресурсов нет, а уж на такую неприкрытую маниловщину – тем более.

Лукашенко остался в прошлом. Он постоянно апеллировал к «лихим 90-м», пугая белорусов возвращением в те времена, если они не проголосуют за него. Но 90-е были слишком давно и изменилось все не только в Белоруссии. С этими страхами Лукашенко опоздал лет на 15-20. Уже выросло и повзрослело целое поколение, которое не помнит тех времен и для которого важен прогресс в сравнении с близкими ему 2010-ми. А этого прогресса нет и у него нет идей даже по поводу того, каким именно этот прогресс должен быть, не говоря уже о том, как его добиться.

Главное разочарование – внешняя политика. Я и так не слишком надеялся на то, что сегодня Лукашенко одумается и постарается как-то разрядить напряженность в белорусско-российских отношениях. Но он превзошел худшие ожидания, сжигая мосты с удвоенным рвением. Рефрен о «российских кукловодах», эмоциональная речь о задержанных российских гражданах, обрастающая на глазах новыми подробностями и обвинениями, столь же безапелляционными, сколь и бездоказательными, слова про еще одну группу российских боевиков, засланную уже в южные регионы.

И вишенка на торте, – совсем уж несусветное требование не подбрасывать ядерное оружие, а то «полыхать» будет аж до Владивостока. В общем главный враг найден и назван практически открытым текстом. Как после такого он будет налаживать отношения с Москвой в случае переизбрания – ума не приложу. Как не приложу ума, что будет с Союзным государством. Сегодня Лукашенко поставил на нем крест. Надеюсь, крест не окончательный и второй или третий белорусский президент будет восстанавливать разрушенное.

Финал выступление был странным и совершенно не в стиле Лукашенко. Завершив речь словами о своей стране «любимую не отдают», он тут же, не прощаясь, покинул зал, оставив аудиторию долго аплодировать опустевшей трибуне.

Грустный и символичный получился финал у, вероятно, последнего ежегодного послания президента Лукашенко.