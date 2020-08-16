Лукашенко – сторонникам: «НАТО у границ, а друзей у нас нет»

16.08.2020, Москва, Елена Острякова

Митинг в поддержку избранного президента Александра Лукашенко прошел сегодня в Минске. Сам президент оценил его численность в 50 тысяч человек, провластные СМИ называют цифру в некоторые оппозиционные СМИ – в 400 человек. И то, и другое, видимо, не соответствует истине.

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Противники Лукашенко уверяли, что в Минск насильно на автобусах свозят бюджетников, однако толпа выглядела воодушевленной, даже несколько экзальтированной. Скандировали «Беларусь!», «За Батьку!», «Батька, Родина, Беларусь». Попытка массовиков затеять скандирование по-белорусски «Разам з Батькой» провалилась.

Даже ангажированные националистические и западные СМИ не смогли найти людей, которые отказались объяснить свое присутствие на площади, и им оставалось лишь глумиться над наивностью некоторых пожилых женщин.

Кульминацией митинга стало выступление Лукашенко. У него «на разогреве» выступали общественники и политики, в частности девушка-музыкант с Украины, которая предостерегала от Майдана. Министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что участникам оппозиционных протестов платят: 60 белорусских рублей девушкам, 30 – юношам.

Наконец, из здания правительства вышел президент. Толпа встретила его восторженными криками.

«Спасибо вам, что пришли», – начал Лукашенко.

Толпа ответила длительным скандированием «Спасибо!» и «За Батьку!». В дальнейшем речь лидера еще раз несколько раз прерывалась восторженными криками.

«Мы прожили с вами четверть трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы защитить свою страну, независимость, свои семьи. Я не хотел вас звать на площадь. У вас много домашних забот. Не моя вина, что мне пришлось позвать вас», – начал Лукашенко.

Он обратился к оппозиции: «Чего вы хотите сейчас?».

«Мира!» – заревела толпа сторонников. Но президент продолжал перечислять свои предложения оппозиции: вы хотите свободу, перемен, реформ. Каждый раз митинг кричал «Нет!».

«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите. Танки и самолеты в 15 минутах от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах: Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают нам провести новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство. Вместо того, чтобы быть там, на полигонах, на западе, чтобы продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить их», – сказал Лукашенко.

По его словам, Запад хочет сдвинуть западные границы Белоруссии к Минску. Он предложил собравшимся «стать Брестской крепостью». Протесты, считает Лукашенко, разжигает тот же Запад, чтобы создать на территории Белоруссии санитарный кордон с Россией.

«Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы», – сказал Лукашенко.

Он повторил свой любимый тезис про лапти и плетку, которые Запад уготовил для Белоруссии (раньше он обвинял в этом и Россию, но сегодня воздержался).

«Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю вам. Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификацией. Нам предлагают новые выборы. Окунемся в это болото – не вылезем никогда. Нас хотят ослабить. Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на эти выборы и погибнем. Этого хотят там, за границей. У нас нет друзей, нет сторонников, все хотят, чтобы встали на колени», – обличал Лукашенко.

Он обвинил оппозицию в том, что она сама породила жестокость на улицах Минска.

«Вы породили эту жестокость. Надо было остановить их. Иначе вы бы колбасились перед выборами, а они бы делили и рвали страну», сказал Лукашенко.

Он потребовал «не обижать» силовиков, учителей, врачей и журналистов госСМИ.

«Что-то с ними случится – ответите сполна», – пригрозил Лукашенко.

Он предрек Белоруссии всяческие несчастья, если она забудет его, первого президента.

«Забудете первого президента, это будет начало вашего конца. Вы будете, как в Украине стоять на коленях и молиться неизвестно на кого. Будете нищими ходить с протянутой рукой. Я живой и буду жить. Я вас никогда не предам», – сказал Лукашенко.

В итоге он заявил, что «впервые в жизни встанет перед народом на колени», но не встал, а ушел с трибуны под аплодисменты и одобрительные крики.

«Лукашенко сказал, что встает на колени перед митингующими, но на колени не встал. Это предельно точное описание того, что происходит с российско-белорусской интеграцией. В общем, этот митинг и эта речь еще раз доказали, что от этого демагога надо избавляться, с ним нельзя ассоциироваться. Но избавляться надо так, чтобы власть ни на секунду не попала в руки оппов. Ни на секунду. Этой секунды им хватит, чтобы запретить любые прорусские течения и идеологию», – комментирует российский обозреватель Егор Холмогоров.