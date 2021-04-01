Лукашенко страшно бесить Россию – появится ли пророссийская партия в Белоруссии?

10.04.2021, Москва, Елена Острякова

Шансы создать в Белоруссии пророссийскую партию в этом году значительно выросли.

Об этом в интервью youtube-канала MINSKI заявил политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас это будет делать проще, чем раньше. Сейчас будет сложно заниматься репрессиями против этих людей: Лукашенко страшно бесить Россию. Раньше он мог себе позволить сажать публицистов «Регнума» на год или запрещать «Бессмертный полк». Я не уверен, что он в этом году позволит себе действовать так же смело, потому что в России скажут: мы последние, кто вас поддерживает, что вы себе позволяете», – сказал Шрайбман.

При этом он полагает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и белорусская власть будут продолжать «симулировать пророссийскую активность».

«Они будут предлагать обществу и России свои пророссийские проекты. Партия «Союз», которая недавно появилась, – один из таких проектов. Это делается для того, чтобы на этом поле не возникло ничего автономного и неподконтрольного. Вот у нас есть пророссийская партия и акция «Беларусь помнит», чтобы не проводить пророссийский «Бессмертный полк».

Посмотрим, найдет ли российская сторона на этом выжженном поле зазор, чтобы создавать что-то автономное. Это может быть воспринято в штыки в Минске, и не уверен, что сейчас кто-то хочет его раздражать», – сказал Шрайбман.