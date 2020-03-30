Лукашенко сворачивает антинатовское бряцание

30.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не воспринимает учения НАТО «Защитник Европы 2020», проходящие сейчас в Польше и Литве, «бряцанье оружием» у своих границ.

Об этом сегодня на встрече с секретарем Совбеза Белоруссии Андреем Равковым, министром обороны Виктором Хрениным начальником разведки Павлом Тихоновым заявил президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Он предостерег военных от чрезмерной реакции на активность НАТО.

«Не должно быть никакой чрезмерщины. Я еще в прошлом году вам поручал, чтобы мы выработали адекватные меры реагирования. Это, в конце концов, и деньги. Поэтому чрезмерного быть не должно. Надо это как-то сопоставить и вплести в ту ткань работы армии, которая сегодня существует. Это должно быть на пользу армии. А показухи быть не должно», – сказал Лукашенко.

Белорусский военный эксперт Егор Лебедок полагает, что сворачивание антинатовской активности объясняется тяжелой экономической ситуацией в стране.

«Нам повезло – учения стран НАТО сворачиваются и нет нужды (по крайней мере сейчас) нашим ВС проводить мероприятий подготовки существенно больше, чем и в другие годы.

В начале 2020 года начались комплексные проверки беларусских частей ВС, что является правильным ответом на учения вблизи границ Беларуси.

Но белорусские проверки и учения планировались в нормальных условиях и не предполагали экономического спада. И даже здесь нашим ВС повезло – зима была теплая и надобности в зимней солярке особо не было, значит и резервы пополнять не нужно», – написал Лебедок в своем телеграм-канале.

При этом эксперт не считает, что НАТО совсем отступило от границ Белоруссии.

«Несмотря на сворачивание рядом стран мероприятий учения Defender Europe 2020, все же у наших границ американское присутствие остается, причем, в отличие от изначального срока убытия в США подразделения 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии остаются в Польше как минимум до лета», – написал Лебедок.