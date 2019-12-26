Лукашенко сворачивает Майдан. До новой встречи с Путиным?

26.12.2019, Москва, Елена Острякова

Националистическая белорусская оппозиция отказалась проводить митинг и марш против интеграции с Россией 29 декабря.

Об этом сообщает белорусская служба финансируемого из бюджета США «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение вызвано тем, что за несколько часов до совещания оппозиционных сил был задержан правоохранителями главный зачинщик последних минских «майданов» Павел Северинец. Он должен будет отбыть административный арест 15 суток.

Примечательно, что 15 суток Северинец получил за несанкционированные акции, приуроченные к первой декабрьской встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 8 декабря.

Однако после воспитательной беседы он был отпущен. И на следующий день провел новую несанкционированную акцию, приуроченную ко второй встрече Путина и Лукашенко 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Ожидалось, что президенты подпишут интеграционные документы в Кремле 29 декабря, и Северинец созвал очередной Майдан. Но после этого Лукашенко дал скандальное интервью российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы», в котором наотрез отказался интегрироваться.

После этого стало ясно, что третья встреча не состоится. Сразу же начались административные суды над майданщиками. В основном им присуждают штрафы, но наиболее активным дают сроки.

Наблюдатели полагают, что эти «репрессии» позволяют сохранить лицо и «Батьке», и его «непримиримой оппозиции», хотя на самом деле они действуют в тандеме.