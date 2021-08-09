Лукашенко тайно встречался с американскими президентами

09.08.2021, Москва, Елена Острякова

На сегодняшней большой пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко помимо комлиментарно настроенных журналистов из стран СНГ присутствовали две западные журналистки.

Им был устроен показательный разнос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Первой попала под раздачу журналистка из CNN. Она задала вопрос про репрессии.

«Вы зачем застрелили девушку в Конгрессе? После этого вопрос в отношении гражданского населения с моей стороны просто меркнет. Вы привыкли к тому, что вы гегемоны в мире. Вам все позволено. Сколько человек у вас сидит после событий у Конгресса, когда вы законно избранного президента растоптали, убрали из СМИ и поставили своего президента. Вы голосовали по почте, бюллетени в мусорку бросали. Если бы мы голосовали по почте, вы бы нас на кусочки разорвали. Вам можно. Вы творите беспредел во всех странах мира. Вам можно», – пошел в атаку Лукашенко.

Он обвинил западных журналистов, в том, что они «все извратили, искромсали мой народ, мое государство». Что касается оппозиционной прессы в Белоруссии, Лукашенко сказал, что их «зачистили и будем чистить».

Неожиданно выяснилось, что он тайно встречался с американскими президентами.

«Вы монстры, вы великие, вы творите мир. Послушайте, девушка милая моя, я больше четверти века президентом, я видел троих ваших президентов. Пусть публично для СМИ я с ними не встречался, но лично я их знаю, и они меня знают. Я знаю вашу практику, я знаю вашу политику. Очнитесь. Мир изменился. Вы уже не гегемоны», – припечатал журналистку Лукашенко.

Через час идентичный вопрос задала журналистка ВВС. Она уточнила, считает ли себя белорусский лидер легитимным. Лукашенко обозвал ее пропагандисткой, задающей неграмотные вопросы.

«Вы лошадьми и овчарками травите людей. Что этого не было – вы же сами на ВВС это показывали. У нас овчарку не пускали на людей, лошадьми не давили, хотя некоторые заслуживали. Экономические санкции введет Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», – обличал Лукашенко, срывая аплодисменты зала.

В заключении он пригрозил ядерной войной.

«У вас не получится снести президента. Я вас снесу скорее, не глядя, что вы далеко. Поэтому успокойтесь санкции вводите. Поживем увидим, к чему это приведет, если вы не образумитесь. Вы же развяжете третью мировую войну. Вы что к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей. А если будет, это не вы», – сказал Лукашенко.

Президента горячо поддержали журналисты государственных СМИ. Они наперебой стали приводить британке примеры жестокости протестующих.