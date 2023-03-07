Лукашенко: Террориста в Белоруссию пропустили российские пограничники

Совершенный на прошлой неделе теракт против российского разведывательного самолета А-50, переданного Белоруссии и базировавшегося на военном аэродроме в Мачулищах, разрабатывался СБУ совместно с ЦРУ.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград и генеральских погон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начало всему было положено восемь месяцев или полгода назад. Точно это еще предстоит выяснить. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», – рассказал Лукашенко.

По его словам, по аналогичной схеме разрабатывалась атака на российский аэродром в Энгельсе, где базируются самолеты стратегической авиации.

«Это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию», – добавил президент.

Он уточнил, что сначала террорист попытался пересечь белорусскую границу под Брестом, но там его не пропустили. Вторая попытка была совершена через латышско-российскую границу, диверсанта пропустили с нарушением правил.

«Под разными вывертами, слезами и плачем, что, если он его не пропустит, беда будет с ним в Украине. Но наш парень молодец. И хотя по-человечески можно было его понять, он ему сказал, что в Беларуси так не бывает: «Вы если проедете в Беларусь по украинскому паспорту (у него два паспорта: российский и украинский), то я вынужден вас зафиксировать здесь». Ему это не нужно было. Он вернулся в Варшаву. Ему из Украины предоставили запасной маршрут. Как я уже сказал, Варшава – Лодзь – Рига. И там он пересек латвийско-российскую границу. Пограничники российские, к сожалению, пропустили его. Хотя не должны были это сделать. Он перемещался по внутреннему российскому паспорту. У них есть заграничный паспорт. Он не имел права перемещаться через границу. Но тем не менее переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск», – добавил белорусский президент.

По его словам, для теракта был использован маленький беспилотник китайского производства, который был продан в США, а оттуда передан на Украину. Лукашенко утверждает, что А-50 не было нанесено серьезного урона. Тем не менее, самолет вернули в Россию, а в Белоруссию поступил новый борт такого же класса.

Что касается террориста, то белорусские спецслужбы задержали его при попытке покинуть страну. Мотивировал Лукашенко силовиков при помощи русского мата.

«Были созданы маршруты вывода его. Это для них, мы поняли, был весьма ценный человек. Мы понимали, что основная наша проблема – это белорусско-российская граница. Там у нас нет воинских подразделений. Да и границы нет между Россией и Беларусью. И главной нашей задачей было не допустить проникновения его в Россию. Потому что в огромной, бездонной России найти его было бы очень сложно. Мы это понимали, а потому были подняты сотни, а может быть, и тысячи людей – военных всех подразделений, чтобы закрыть Беларусь. Провоцировали украинцев, показывая им, что мы там проводим какие-то операции. Они поддались на наши телодвижения и показали фактически своими действиями, куда и где они хотят выводить этого террориста», – отметил Лукашенко.

В итоге террорист был задержан в одном из дачных коттеджей.

«Они создали ему специальную программу (скорее всего, ЦРУшники – американцы), ему вручили специальные телефоны, по которым они отлеживали каждый его шаг в аудио- и видеорежиме. Они видели, куда он перемещается, с кем он встречается и разговаривает и так далее. Анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны, наши спецслужбы вычислили его. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире – под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества. В подвале – типография с разного рода тряпками бэчэбэшными и прочей литературой. Ну, мерзавец проживал там», – сказал Лукашенко.

Всего белорусским КГБ задержаны более 20 соучастников террориста, остальные прячутся за рубежом.