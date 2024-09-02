Лукашенко ткнул Помпео «украденной атомной бомбой»

США методом экономического прессинга заставляют Германию участвовать в войне на Украине.

Об этом сегодня, выступая перед студентами Витебского госуниверситета заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Вот смотрите: воюют в Украине. Там уже не украинцы воюют в большинстве своем. Воюют они – и заставляют других. Все знают, что такое немецкая экономика. Но чтобы так наклонить, развалить и унизить Германию, даже я, человек просвещенный в этом плане, никогда не мог бы подумать. Одним щелчком развалили все, и уже предприятия, которые в Германии толпой пошли в США», – сказал Лукашенко.

По его словам, диктат США в мире продолжался бы и дальше, если бы на арене не появились новые игроки: Индия, Китай, другие страны.

«Они достигли очень высокого уровня развития. В том числе, как мне часто политики высокого уровня в США говорили: они, господин президент, у нас это украли. Я однажды совсем недавно встречаюсь с госсекретарем США Помпео, говорю: ну и мы у вас украли атомную бомбу, ну и что? Вы вынуждены с этим считаться», – рассказал Лукашенко.