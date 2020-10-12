«Лукашенко токсичен, интеграция с ним навредит России» – московский обозреватель

12.10.2020, Москва, Максим Карпенко

России невыгодна быстрая интеграция с Белоруссией, по крайней мере в то время, когда у власти в соседней республике находится Александр Лукашенко.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос Правды» заявил политический обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Юсина, Лукашенко токсичен для большинства белорусов и его пророссийское движение может негативно сказываться на имидже России.

«Я считаю, что это и не нужно сейчас, нам делать такие шаги вместе с Лукашенко, потому что Лукашенко токсичен. Все, что сейчас исходит от него, даже благие вещи в рамках Союзного государства, будут отторгнуты значительной частью белорусского общества. Именно потому, что будут ассоциироваться с Лукашенко.

А вот если спустя два года, а еще лучше спустя полтора года, чем раньше, тем лучше, проходят выборы – честно совершенно, абсолютно без фальсификаций и без подтасовок, приходят люди, которые садятся, изучают документы, говорят: «Слушайте, для нашей экономики гораздо лучше иметь единый эмиссионный центр, Лукашенко 20 с лишним лет этому сопротивлялся, а давайте мы сделаем такой шаг».

Вот это, мне кажется, в рамках доброй воли двух народов – это гораздо более перспективная вещь. Потому что сейчас у белорусов будет создаваться впечатление, что им выкручивают руки, что все это делается, чтобы всех обмануть, пока Лукашенко здесь узурпировал власть, всеми правдами и неправдами он навязывает какие-то меры. И его непопулярность так или иначе отразится на Москве, на России, чего мне абсолютно не хотелось бы», – заявил Юсин.