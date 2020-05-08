Лукашенко торопится переизбраться, пока Россия на карантине

08.05.2020, Москва, Елена Острякова

Очередные президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. За эту дату сегодня проголосовала нижняя палата белорусского парламента, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

Ранее бытовало мнение, что Александр Лукашенко переизберется в шестой раз 30 августа. Хотя это и крайний срок, предусмотренный белорусской конституцией, зато день рождения Батьки. Было бы символично.

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«Если китайский коронавирус не уйдёт, это будет то ещё шоу» – написал в своем телеграм-канале оппозиционный блогер Эдуард Пальчис.

Однако живущий в Киеве белорусский политолог Игорь Тышкевич, полагает, что смысл именно в том, чтобы переизбраться, пока суета вокруг коронавируса не стихла. Особенно в России.

«Россия будет выходить из карантина до июня месяца. После этого вопрос финансового кризиса, нефтянки, переформатирования экономики. Это еще месяц. Таким образом, еще два месяца России будет не до Белоруссии. Это уже важно. Время на разворачивание сети полевиков и медийной компании вряд ли будет. Телеграммы и социальные сети это не настолько сильно, как Москве хотелось бы», – сказал Тышкевич на своем youtube-канале.

По его мнению, «РФ скорее всего попытается сыграть на белорусских выборах, но не для того, чтобы валить, а для того, чтобы посмотреть, кто из оппонентов Лукашенко живой и кого можно подтянуть под себя».

Оппозиционный обозреватель Артем Шрайбман полагает, что Лукашенко удалось нейтрализовать и оппозицию, назначив выборы на более ранний срок. Он указывает на то, что накануне объявления даты волеизъявления по всей стране были арестованы нелояльные стране блогеры, один из которых – Сергей Тихановский – заявлял о намерении баллотироваться на пост президента.

«Выборы – 9 августа. Значит документы на подачу инициативных групп надо подать до 15 мая. Кто не успел, тот отдыхает. Тихановский сидит, праймериз оппозиции в болоте, а осталась неделя. Ловко и предсказуемо одновременно. Середина лета выбрана для демобилизации, чтобы студенты ещё не вернулись с каникул. Фиг с ней с явкой. Видимо, опросы показывают рейтинговое дно, а по стране уже пошли первые признаки политизации», – написал Шрайбман в своем телеграм-канале.