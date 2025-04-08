Лукашенко: Трамп круто забрал, но не сможет повлиять на позицию России по Украине

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Тарифная война президента США Дональда Трампа никак не повлияет на позицию России в мирных переговорах по Украине.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телекомпании «Мир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И нам, и России чего париться? Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, выстояли. Если мы этим путем будем идти, не будем на слово верить: вы нам 30 дней дайте на фронте, а взамен ничего. Так о чем разговор может вестись. Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми», – сказал Лукашенко.

Он назвал тарифную войну «алогичной и ненормальной» и предположил, что Трамп может отменить свои пошлины, поняв, что «круто забрал».