Лукашенко требует, чтобы Россия отказалась от «имперских замашек»

02.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не будет входить в рублевую зону и выдвигает свои условия создания единой валюты, которое прописано в Союзном договоре с Россией.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью телерадиокомпании «Мир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся. Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?», – приводит слова Лукашенко его официальный сайт.

Он предлагает создать некую новую «нейтральную» валюту.

«Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы – большие, а вы – малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться», – сказал Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко дважды срывал подписание документов по интеграции с Россией, которые предусматривали создание наднациональных органов. В том числе, единого эмиссионного центра. Он мотивировал это угрозой независимости Белоруссии.