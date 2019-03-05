Лукашенко требует преференций у РФ и хвалится «добрыми отношениями» с хунтой

05.03.2019, Минск, Михаил Рябов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал положение дел в Евразийском союзе, заявив, что Минск сталкивается с рядом ограничений. Одновременно Лукашенко назвал в числе положительных примеров сотрудничество с националистическим режимом Украины, в отношении которого РФ применяет экономические санкции.

«К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», – цитирует Лукашенко его пресс-служба, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Одновременно Лукашенко добавил, что ключевым рынком для Беларуси остается регион СНГ. «Сюда я добавлю Украину и Грузию, с которыми у нас большой масштаб и объем торговли и добрые отношения», – сказал глава Белоруссии.

Лукашенко также повторил тезисы т.н. «многовекторности», активно эксплуатировавшиеся на Украине режимом Виктора Януковича незадолго до его свержения.

«Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга», – сказал Александр Лукашенко.