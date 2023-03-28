Лукашенко тысячами отправляет тракторы, комбайны и «Белазы» в Зимбабве

Елена Острякова.  
28.03.2023 16:39
  (Мск) , Москва
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Африка, Белоруссия, Дзен, Сюжет дня


В Минск сегодня прибыл глава МИД Зимбабве Фредерик Шава. С ним лично встретился Александр Лукашенко.

Батька сообщил, что с Зимбабве наметился целый ряд программ по сотрудничеству, в том числе, с участием России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Минск сегодня прибыл глава МИД Зимбабве Фредерик Шава. С ним лично встретился Александр...

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«Я довольно подробно разговаривал с президентом России по поводу нашего совместного сотрудничества с африканскими государствами, прежде всего с Зимбабве, и получил от него заверения в эффективном сотрудничестве», – сказал Лукашенко.

В январе Белоруссия с Замбабве подписали соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Белоруссия уже поставила Зимбабве более 1,8 тыс. тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов. Третья фаза предполагает поставку более 3,7 тыс. единиц тракторной техники и 60 комбайнов в течение ближайших полутора лет.

Также для нужд местных муниципалитетов в Зимбабве начаты поставки пожарных автомобилей белорусского производства. Кроме того, в Зимбабве уже успешно эксплуатируется карьерная техника БЕЛАЗ. В ближайшее время поступит 30 самосвалов БЕЛАЗ.

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