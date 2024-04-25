Лукашенко: У русских на каждую бригаду – засадный полк

Елена Острякова.  
25.04.2024 13:18
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что поражен информацией, которую узнал на последних переговорах в Кремле, когда президент РФ Владимир Путин пригласил руководство Генерального штаба и силовых структур.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что поражен информацией, которую узнал на последних переговорах в...

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«Меня убедила и удивила информация, которую доложил начальник Генштаба России о том, что они создали приличные резервы в живой силе и технике. Сегодня на фронте каждая российская бригада (а их немало) имеет резерв как минимум в виде полка. То есть если стоит на фронте бригада, в тылу у нее развернут полк, вооруженный самым современным оружием», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что русская армия оснащена новым оружием, и раскритиковал союзников за то, что они слишком медленно продвигаются вперед.

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