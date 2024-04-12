Лукашенко: У Зеленского есть время до мая согласиться на условия Путина

Кремль еще раз предлагает Украине начинать переговоры, отталкиваясь от так и не воплощенных в жизнь Стамбульских договоренностей, предусматривавших демилитаризацию и денацификацию.

Время у Киева ограничено – в мае у Владимира Зеленского заканчивается легитимный срок, дал понять президент Белоруссии Александр Лукашенко, накануне побывавший в Москве и встретившийся со всеми членами Совбеза РФ.

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«Если президент России вчера половину вступительного слова уделил мирным переговорам, с точки зрения дипломатической вы же понимаете, к чему это. Мне кажется, что сегодня момент, это прежде всего для украинцев и для Запада, сесть за стол переговоров и окончательно договориться… Это – лакмусовая бумажка. Хотите переговоров – давайте, мы открыты, мы договариваемся… Если после этого не будет реакции Украины и Запада, значит, они просто не хотят мира в Украине», – сказал Лукашенко.

По его словам, в результате неудач ВСУ уже обвалился рейтинг Зеленского.

«Там не только снарядов – людей не хватает. Поэтому рейтинг с 98% упал не то до 14%, не то 30%. Падение очень серьезное… Самый высокий рейтинг у Залужного – 35%. Все равно немного».

Он также напомнил, что в мае у Владимира Зеленского заканчивается срок полномочий и это может породить проблему легитимности тех или иных потенциальных соглашений.

«Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: «Ребята, а с кем подписывать договор? Полномочия у президента Украины истекли». Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор, завтра вы придете к власти, станете президентом, вам это не понравится. А они умеют это делать, как по Минским соглашениям. Помните. Они это все отбросят и скажут: «Да это нелегитимный президент подписывал!». «Я вообще этого не знаю! – Новый президент скажет», – смоделировал возможную ситуацию Александр Лукашенко. «Особенно не дай бог там Петр Порошенко придет к власти. Он скажет: «Я это не знаю и знать не хочу!». Завтра ему на карман надавят (миллиарды же жмут всегда) американцы и скажут: «Продолжай войну». Будет продолжаться война».