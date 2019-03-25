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25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Белоруссия, Культура, Образование, Общество, Политика, Украина
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Лукашенко учел опыт Украины и взял курс на “мягкую” белорусизацию

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась считает, что в республике необходимо культивировать белорусский язык, но делать это надо без давления, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью информационному порталу tut.by.

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«Надо признать, что национальный язык — одна из основ национальной самоидентификации любого народа, если мы говорим о защите своей идентичности, мы должны культивировать одну из его основ — язык, — сказал Зась. — Культивировать, пропагандировать, применять — об этом речь идет».

Он отметил, что речь не идет о том, чтобы «насаждать белорусский язык». «Но делать так, чтобы он был популярным, модным, особенно среди молодежи. Кстати, сейчас, к радости, наша молодежь начинает поворачиваться к белорусскому языку и использовать его в разговорной речи. И этот путь надо пройти, чтобы мы укреплялись как нация и как народ», — сказал Зась.

Он отметил, что белорусские власти не побоятся популяризовать свой язык, с учетом опыта Украины, и будут это делать не «каким-то административным ресурсом, обязывая или продавливая распространение языка». «Надо стимулировать, поощрять, создавать условия, чтобы применение языка расширялось, — сказал он. — Если мы будем поощрять и культивировать моду на белорусский язык, тогда и запрос на образование, деловое общение будет». По словам Зася, начинать надо в том же информационном пространстве, чтобы в СМИ звучал белорусский язык.

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