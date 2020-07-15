15.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Политические репрессии, Провокации, Россия, Скандал
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Лукашенко удалось выдать Бабарико за «ставленника Москвы и Газпрома»


В Белоруссии не существует оппозиции, а единственного популярного кандидата Виктора Бабарико Лукашенко удалось нейтрализовать, поэтому в стране не будет никаких масштабных акций протеста.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«В Белоруссии не существует сколько-нибудь значимой оппозиции, которая была бы сильной настолько, чтобы суметь организовать масштабные уличные акции протеста, способные парализовать столицу и принудить власть, Лукашенко, прислушаться к мнению оппозиции.

Все эти символические акции протеста, флешмобы показывают, что такой оппозиции нет. Масштабного протеста нет и не будет. Его могут организовать лишь те, у кого есть большие деньги. Но самому денежному кандидату перекрыли все каналы поддержки, все возможности организовать протест против Лукашенко.

Бабарико Лукашенко намертво «привязал» к России и Газпрому, оппозиция Бабарико не любит, потому что он у них ассоциируется с Россией. И те, кто так считает, не будут протестовать. Бабарико – наиболее рейтинговый конкурент Лукашенко, а они не хотят российского ставленника в Белоруссии», – заключает политолог.

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