«Лукашенко уделал Путина» – Гордон вновь побирается по московским либеральным пабликам

21.02.2020, Киев, Игорь Петров

Президент России Владимир Путин рассчитывал остаться у власти, заняв пост главы Союзного государства России и Белоруссии.

Однако попытки российского руководства заставить президента Белоруссии Александра Лукашенко выполнить договор о создании Союзного государства и действительно объединить Белоруссию и Россию – закончились ничем.

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Поэтому пришлось менять Конституцию России так, чтобы Путин все же остался у власти, но в качестве главы Госсовета.

Об этом на своем канале Youtube заявил журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что вся эта дутая конспирология уже недели две как протухла, до этого около месяца погуляв по российским право- и леволиберальным профилям в соцсетях.

«Я считаю, что Лукашенко поставили в неудобную позицию. Путин очень хочет продлить свое пребывание у власти, причем легитимно. Он не может избираться президентом третий раз по Конституции Российской Федерации. Даже если он ее изменит, это будет негативно воспринято на Западе.

Поэтому нужен какой-то фортель. Вот такой фортель придумали его товарищи и подельники объединения в Союзное государство России и Белоруссии. В настоящее уже союзное государство.

И, естественно, Путин бы стал президентом этого нового государства. Насколько я слышал, Медведеву предложили пост премьер-министра, и Лукашенко – спикера объединенной Государственной Думы.

Но Лукашенко очень умен, и он понимает что лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе. Поэтому для него, для президента суверенной страны, быть спикером Госдумы даже объединенной России- Белоруссии – это унизительно. Он, естественно, на это пойти не может.

Как его ни наклоняли, как ни пытались, его склонить к сожительству (в переносном смысле говоря), он на это не пошел. Россия в своем стиле применила давление, но это не помогает, потому что батька тут же посмотрел в сторону Запада.

Путину пришлось менять Конституцию. Он ее будет менять под себя. Я думаю, что создадут какой-то орган под названием Госсовет, который будет над всем в России. Путин будет избираться самим госсоветом, будет руководитель Госсовета.

И этот человек будет важнее президента, важнее премьер-министра, важнее всех. Не исключено, что пост президента в России вообще упразднят, и Путин будет руководить Россией уже дальше как председатель Госсовета Российской Федерации.

Они там придумают, что сделать, чтобы продлить существование Путина у власти. Уйти Путин не может, это надо всем понимать и не тешить себя какими-то беспочвенными иллюзиями. Он не может уйти и он не уйдет от власти, пока будет жить. Это мое глубокое убеждение», – поделился чужими вбросами Гордон.