Лукашенко угрожает белорусской франшизе «Комсомолки» за высказывания российского главреда
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал сегодня издание «Комсомольская правда Беларусь».
Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы все интернет-интернет. Посмотрите на бумажные СМИ. Вот я сегодня взял все газеты и посмотрел на так называемую «Комсомольскую правду в Беларуси». Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли их руководитель, сидя не то в Москве, не то в Кремле выступил с заявлением. И началась тенденциозная подача информации», – сказал Лукашенко.
Как и в случае с коронавирусом, он послал не угодивших ему журналистов в поле, только не на трактор, а брать интервью у комбайнеров.
Судя по всему, белорусского президента разозлило интервью главного редактора российской «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, которое он дал еще в июне радио «Комсомольская правда». Там он указал на ошибки Лукашенко в ходе кампании и допустил, что его могут не переизбрать 9 августа.
Примечательно, что белорусская франшиза «Комсомолки» интервью Сунгоркина не публиковала. Более того, она регулярно берет интервью у отъявленных националистов и русофобов и глумится над ополченцами, воевавшими на Донбассе.
Спасибо!
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