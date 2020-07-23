Лукашенко угрожает белорусской франшизе «Комсомолки» за высказывания российского главреда

23.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал сегодня издание «Комсомольская правда Беларусь».

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все интернет-интернет. Посмотрите на бумажные СМИ. Вот я сегодня взял все газеты и посмотрел на так называемую «Комсомольскую правду в Беларуси». Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли их руководитель, сидя не то в Москве, не то в Кремле выступил с заявлением. И началась тенденциозная подача информации», – сказал Лукашенко.

Как и в случае с коронавирусом, он послал не угодивших ему журналистов в поле, только не на трактор, а брать интервью у комбайнеров.

Судя по всему, белорусского президента разозлило интервью главного редактора российской «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, которое он дал еще в июне радио «Комсомольская правда». Там он указал на ошибки Лукашенко в ходе кампании и допустил, что его могут не переизбрать 9 августа.

Примечательно, что белорусская франшиза «Комсомолки» интервью Сунгоркина не публиковала. Более того, она регулярно берет интервью у отъявленных националистов и русофобов и глумится над ополченцами, воевавшими на Донбассе.