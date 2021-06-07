«Лукашенко уходит. Будущее Белоруссии определяется в Москве»

07.06.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко больше не будет принимать участия в выборах.

Об этом в интервью израильскому ITON.TV заявил военно-политический эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«То, что Лукашенко уходит, он сам сказал. Как только будут объявлены следующие выборы после принятия новой конституции, Лукашенко уходит с политической арены. Кто придет вместо него, никто не знает. Пока развитие событий такое, Белоруссия и Россия будут все больше и больше сближаться, а отношения между Белоруссией и ее ближними и дальними западными соседями – все больше ухудшаться. До чего это дойдет, я не знаю. Тут все опции открыты. Очень много зависит от того, какой будет Россия в будущем. Будущее Белоруссии определяется сегодня в Москве. Если Москва будет дееспособна определять свои национальные интересы и в их рамках определять, что будет с Белоруссией, она это определит. Если она будет не способна это сделать, России не будет», – отметил эксперт.

Он не видит ничего предосудительного в том, что Белоруссии могла намеренно посадить ирландский самолет, зная о том, что на борту находящийся в розыске экстремист Роман Протасевич.

«Таким образом может действовать любое государство, которое считает, что это ему необходимо. В 70-е годы мы посадили у себя пассажирский самолет, который летел из Бейрута, потому что мы думали, что там находится руководитель одной из палестинских террористических организаций. Он в последнюю минуту не сел, но самолет мы посадили. Два «Миража» взлетели, сказали летчику «садись», и он сел. Так делали многие страны, которые считали, что в самолете находится человек, который по ее законам является преступником», – сказал Кедми.