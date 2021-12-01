Лукашенко: Украина должна стать нашей

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Новости Украины

Белоруссия поддержит Россию в случае агрессии в ее отношении со стороны Украины.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины. Мы в теснейшей связке -юридически, экономически, политически – будем с Россией. Юридически – это главное», – сказал Лукашенко.

При этом он считает, что на Украине живет «наш народ».

«Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мои твердые убеждения», – сказал Лукашенко.