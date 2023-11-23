Лукашенко: Украина не контролирует оружие на своей территории и несёт угрозу всему миру

Елена Острякова.  
23.11.2023 21:41
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Белоруссия рассматривает неконтролируемую утечку оружия с Украины как угрозу для себя и всего мира.

Об этом на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия рассматривает неконтролируемую утечку оружия с Украины как угрозу для себя и всего мира....

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«Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке», – сказал Лукашенко.

Он считает, что «пожар региональных конфликтов, с применением в том числе новейших систем вооружений, в любой момент может перекинуться в другие страны».

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