Лукашенко: «Украина перешла красную черту и проложила мне маршрут в Крым»

09.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не возражал против авиасообщения между Минском и Симферополем.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на большой пресс-конференции в Минске сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я когда-то Порошенко, когда там катавасия началась, говорю: «Петро, вот ты так относишься, когда из России кто-то заехал, а как ты предлагаешь в мой санаторий [«Беларуссия» в Ялте] мне лететь или ехать». «Александр Григорьевич, можно через Украину. Мы никогда не обидимся. Ехать через КПП и лететь». Поэтому не надо мне условия сейчас ставить. Вы сделали все, чтобы проложить мне маршрут в Крым, если мне надо будет. Надо будет, я сяду в самолет и улечу», – ответил Лукашенко украинской журналистке, которая поинтересовалась, будут ли открыты авиаперелеты из Минска в Симферополь.

Он считает, что Украина перешла «красную черту» закрыв небо для «Белавиа».

«Красная черта перейдена, когда Украина (еще ЕС не прекратил авиасообщение с нами) это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы похерить все, что было до сих пор, все, что мы сделали для Украины. Эту линию нельзя было переходить. Ну посидите, помолчите там. Пускай отбесится Евросоюз, американцы, НАТО. Вас же туда не взяли не возьмут», – сказал Лукашенко.

Ранее он заявлял о том, что вопрос авиасообщения между Минском и Симферополем прорабатывается еще 1 июня. Однако вопрос до сих пор не решен.