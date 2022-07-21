Лукашенко: Украина продает России натовское оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил НАТО в создании украинского кризиса.

Об этом он заявил в интервью агентству «Франс-пресс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Вы его создали, этот кризис. Это рукотворный, вами созданный кризис. Вы породили эту войну. Это мое не просто убеждение. Я сто процентов на основании фактов это могу доказать: вы породили и продолжаете эту войну. И Франция ваша недавно 6 установок дальнобойного орудия «Цезарь» везет туда. Россия знает, как вы повезете эти «Цезари» туда. И как только они в Украину прибудут – высокоточным оружием их накроют. Поэтому подумайте, стоит ли это делать. А то, что дойдет, они продадут России. Две установки уже продали. В России на танкостроительном заводе их уже разобрали и смотрят, что там можно использовать. Это факт», – сказал Лукашенко.

Он заявил, что поддерживает Россию в СВО.

«Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? И мы сейчас видим, что по нам нанесли бы эти удары. Там две позиции было. «Точка-У», а это 120 км. Россияне наносили свои удары своими ракетами, по-моему, «Искандерами» для того, чтобы обезопасить свои подразделения. И ввели 120 тысяч своих ребят с территории Белоруссии, которые были на учениях. Восточный округ, даже не западный. С Иркутска и Дальнего Востока были. Вот почему с нашей территории.

Я не оправдываюсь. Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены бы были встретить массированный удар со стороны войск НАТО, не Украины. Сейчас не Украина воюет, а вы там воюете – ваши наемники и ваше оружие. Вы же еще большие агрессоры, чем я», – заключил Лукашенко.