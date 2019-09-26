Лукашенко-украинцам: США – империя, Китай – союзник, Россия – источник углеводородов

26.09.2019, Москва, Елена Острякова

Потепление отношений Белоруссии с США не повлияют на ее и без того хорошие отношения с Украиной.

Об этом сегодня на встрече с украинскими журналистами в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не стану ни отрицать, ни утверждать, что белорусско-американские отношения могут повлиять на отношения Белоруссии с Украиной. Это империя, она влияет на всех. Но позиция США не будет определяющей. По крайней мене, с нашей стороны будет именно так. Я уж не знаю, насколько вы привязаны и готовы прислушиваться к позиции США», – сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия ведет диалог с США, если не на равных, то как суверенное независимое государство.

«Я им сразу говорю, что у нас е получится разговора, если он будет проходить в плоскости нашего выбора между Востоком и Западом Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой. Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора. Нам нравится такая позиция США», – сказал Лукашенко.

Он не понимает, почему переговоры с Америкой вызывают озабоченность в России.

«Мы не дружим с Америкой против России, это исключено. У нас референдум состоялся, четыре пятых проголосовали за добрые союзнические отношения с РФ. Тем более, когда нам было трудно, кроме России и Китая нас никто и не поддерживал. С США мы хотим нормализовать отношения. Но не ползаем на коленях, не рвемся обнять, поцеловать в любое место. Мы достойно ведем этот диалог», – сказал Лукашенко.

При этом он признал, что американские собеседники пытались отговорить Белоруссию от сотрудничества с Китаем.

«Я даже не стал разговаривать, задал ответный вопрос. Когда вы все ввели против нас санкции и закрыли границу железным занавесом, кто нам открыл дверь? Китай. Предоставили нам 15 млрд кредита, мы их до сих пор не освоили. Мы не можем предать своего союзника, который подставил нам плечо», – рассказал Лукашенко.

Слово «союзник» в отношении России он не употребил, зато вспомнил про газ, нефть и другие товары.

«У нас разные отношения с Россией. У нас одни. У вас другие Я понимаю, почему у вас такие отношения. У нас другие отношения, потому что мы полостью получаем в отличие от Украины жизненно необходимые для нас товары из РФ. Особенно углеводороды. Вы хоть немого добываете природный газ, а у нас его вообще нет. Во-вторых. Я закоренелый советский человек и историк. Мы всегда были вместе, у нас все переплетено, как и с Украиной. Куда ни кинь – везде теснейшие связи. Бывают проблемы с поставками наших товаров. Но это не уровень межгосударственных отношений, а та степень коррупции, которая присуща чиновникам в России», – сказал Лукашенко.