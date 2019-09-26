Лукашенко – украинцам: я бы сделал все, а вы зовите Америку

26.09.2019, Москва, Елена Острякова

Если бы Александр Лукашенко был президентом Украины, он бы пошел на переговоры с республиками Донбасса.

Об этом он заявил сегодня на встрече с украинскими журналистами в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если бы я был в этой ситуации, я бы сделал все, чтобы были конкретные шаги и я мог демонстрировать их украинцам и всем. Я бы пошел на все. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов. Я все делал для того только, чтобы выйти на ту границу и взять ее под контроль Украины. Да, там надо дать гарантии тем людям (я считаю, это не вопрос), которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, свою семью. Чтобы репрессий особых не было. Я не вижу тут особых проблем. Если кто-то боится, он бы мог свободно уехать в Россию. Никаких там репрессий бы не было. Но сегодня надо делать любые шаги для того, чтобы эта война была прекращена и эта территория начала возвращаться в Украину», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что Донбасс ранее производил 20% ВВП Украины. Лукашенко считает. Что сейчас там остались «те, кто е смог ухать: дети, женщины, бедолаги».

«Вопрос одной и другой стороне: с кем воюем? Забудьте вы о всяких формулах. Сядьте в Украине, определитесь. Позовите тех, кто хочет мира. В том числе белорусов. Мы три славянских народа должны решить этот конфликт, потому что это в нашем доме», – сказал Лукашенко.

Однако после того он заявил, что к урегулированию конфликта на Донбассе нужно подключить США.

«Когда я увидел, что нет реакции, я сказал, что наверное, нужно подключать США. Если они включатся и будут нацелены на мирное урегулирование и сохранение государства в рамках тех границ, которые должны быть в Украине, вопрос будет решаться. По крайней мере, на востоке Украины. Американцы заняли такую позицию: если нас позовут, мы приедем. Но это публично. Политика же делается подковерно обычно. Вот какая там позиция, я могу только догадываться», – сказал Лукашенко.

Он также признал, что после президентских выборов на Украине ситуация изменилась, и он уже не чувствует нюансов.