Лукашенко ультимативно потребовал явиться к нему генпрокурора России

06.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил генпрокурору страны пригласить в Минск его коллег из России и Белоруссии, чтобы совместно решить судьбу задержанных накануне 33-х граждан РФ, которых белорусские президент продолжает бездоказательно называть правонарушителями – «боевиками ЧВК Вагнер».

Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы снять досужие разговоры по поводу так называемых 33-х богатырей, я попрошу генерального прокурора (вчера долго разговаривали по этому поводу с президентом Украины Владимиром Зеленским, ясно, о чем шла речь)… Моя позиция однозначна: у нас есть белорусские законы. Правонарушения они совершали на территории Белоруссии. Все, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем. Вам поручение: пригласите сюда генерального прокурора Украины и генерального прокурора РФ», – сказал Лукашенко.

Если генпрокуроры не приедут в Минск, Лукашенко пригрозил, что сам решит судьбу 33-х заложников.

«Все же озабочены этой проблемой. Положите втроем между собой международные договоры и соглашения, которые у нас с РФ и с Украиной, и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей. Втроем сидим – втроем решите.

Не приедут – вопрос решим мы. Без них. Если они так озабочены, аж ноют, аж пищат, аж кричат. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и очень важный нюанс – человечности», – сказал Лукашенко.