Лукашенко умудрился оскорбить Парад в Москве и Вооружённые силы РФ

29.06.2020, Москва, Елена Острякова

Прохождение белорусских военных по Красной площади стало издевательством над Парадом Победы.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в армии с 87-го года, но такое издевательство над парадом на Красной площади я не забуду никогда. Начнем с того, что китайскую делегацию возглавлял генерал-майор, остальные делегации – старшие офицеры. Молдавскую возглавлял капитан, но молдавские вооруженные силы все и прошли.

А Беларусь возглавлял старший лейтенант. Это уже дно. Эти нюансы ничего не скажут гражданскому, а военному – очень много, потому что есть такое понятие, как достаточный уровень представительства. Они что – подполковника не могли найти с хорошей строевой выправкой?», – сказал Трухан.

Кроме того, военных и в России, и в Белоруссии шокировало, что белорусские военные шли разомкнутым строем с увеличенными в два раза интервалами, нарушив устав строевой службы. Военный эксперт предположил, что это связано с массовым заболеванием коронавирусом.

«Другое объяснение будет однозначно воспринято как оскорбление парада. Это военно-дипломатический демарш – послать старлея и разомкнутый строй на Красную площадь. Такое не забудут очень долго», – подытожил Трухан.