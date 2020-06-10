Лукашенко уничтожит российский банк, если победит – политолог

10.06.2020, Москва, Елена Острякова

«Белгазпромбанк», основными акционерами которого являются «Газпром» и российский «Газпромбанк», прекратит свое существование в случае победы на предстоящих выборах в Белоруссии действующего президента Александра Лукашенко.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После выдвижения Бабарико (бывший председатель правления «Белгазпромбанка» – ред.) в президенты правительство Белоруссии выпустило указание – всем госпредприятиям, имеющим счета в банках с российским капиталом, перевести их в белорусские банки. Лукашенко заподозрил российских олигархов в заговоре против него. Хотя, мне кажется, будь это правдой, была бы совсем другая игра. Думаю, если Лукашенко выиграет, Белгазпромбанк прекратит свое существование», – сказал Болкунец.

Он связывает с подозрительностью Лукашенко и недавнюю отставку правительства Белоруссии. Бывший премьер-министр Сергей Румас – выходец из банкирской среды.

«После того, как Бабарико объявил о президентских амбициях, у Лукашенко могла возникнуть теория «заговора банкиров», поэтому он убрал всех», – говорит эксперт.