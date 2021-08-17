Лукашенко усадил беломайданщика и нациста из «Азова» вести телеграм-канал

17.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Блогер-экстремист находящийся под домашним арестом в Белоруссии Роман Протасевич запустил свой авторский телеграм-канал SPRAVA.

«Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде. Только на SPRAVA вы сможете найти самые точные инсайды, эксклюзивные подробности важнейших событий, взвешенный подход к подаче новостей и мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад», – написал Протасевич.

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Протасевич вел экстремистский телеграм-канал «Нехта», – который в прошлом году координировал массовые протесты в Белоруссии. Он был задержан в мае, оказавшись на борту ирландского самолета, совершившего экстренную посадку в Минске из-за минирования.

После этого Протасевич стал активно раздавать интервью белорусским госСМИ, в которых каялся и хвалил президента Александра Лукашенко. Хотя он проходит по статье экстремизм, его вместе с девушкой, также редактировавшей экстремистский канал, россиянкой Софией Сапегой перевели под домашний арест и поселили в отдельном комфортабельном коттедже за государственный счет.

Политический активист Андрей Сыч полагает, что телеграм-каналом новая карьера Протасевича не ограничится.

«Добротное такое названьице с заделом на политическую партию. Хитрый жук», – написал Сыч.