Лукашенко успешно применил против ЕС «хитрое оружие Эрдогана»

24.06.2021, Москва, Елена Острякова

Нелегальные иракские мигранты не подчинились требованиям литовских пограничников в Центре регистрации иностранцев в Пабраде и пытались прорваться к выходу.

Об этом сообщает Delfi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Группа мигрантов, помещенная в палаточном лагере, стала проявлять недовольство в связи с предоставленным им юридическим статусом в Литве и назначенными судом ограничениями. Несколько десятков человек вели себя агрессивно. Для усмирения бунтовщиков пограничники использовали слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет, как прежде, защищать Западную Европу от мигрантов и контрабанды. Таков его ответ на санкции, введенные ЕС.

После Беломайдана количество нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии, значительно выросло в Литве и Польше. В Литве ежедневно задерживают от 8 до 10 человек. Там уже начали строить палаточный городок на 350 человек вблизи Центра регистрации иностранцев в Пабраде.

Раньше Белоруссия тщательней охраняла границу и не особенно щедро открывала визы людям из Сирии и Афганистана. За это Евросоюз ей выплачивал в порядке технической помощи порядка 10 млн долларов в год.

Политолог Игорь Тышкевич прогнозирует, что в ближайшее время только в Литву прибудет, самое меньшее, тысяча-полторы мигрантов. А всего через Белоруссию будет пробиваться в ЕС 400-500 человек в месяц. Через 2-3 года в Литве может быть уже 23-24 тысячи мигрантов.

Тышкевич считает, что Лукашенко подсказал хитрый ход с мигрантами президент Турции Реджеп Эрдоган, который успешно шантажировал ЕС сирийскими беженцами. «Режим непрепятствования» увеличил поток мигрантов в 2-3 раза.