Лукашенко устоит – ЕС боится получить «Искандеры» в Бресте

19.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Европейский союз опасается, что Белоруссия окончательно уйдет под Российскую Федерацию, а потому не будет бесповоротно рвать с президентом Александром Лукашенко, свержения которого добивается сегодня оппозиция.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» высказал российский либеральный политик Дмитрий Орешкин, занимающий откровенно антипутинские позиции.

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По его словам, у Лукашенко «железная задница», а потому он «усидит на штыках», поскольку его поддерживают директора предприятий и силовые структуры, а Европа продолжит с ним сотрудничать.

«Потому что ЕС боится потерять Беларусь как территории, как население, и того, что Беларусь совершенно уйдет под Путина. Тогда Евросоюз получает «Искандеры» в Гродно или Бресте, а Кремль – возможность шантажировать Европу. Даже понимая, что у Лукашенко руки в крови, ЕС не будет отталкивать его бесповоротно и окончательно. Польша сейчас настроена агрессивно, но немцы и французы будут проводить сдержанную политику», – сказал собеседник издания.

Он полагает, что Европа будет с Лукашенко играть.

«Его сохранение достаточно удобно для Запада. Виктор Бабарыко намного быстрее отошел бы «под Путина». Провести проевропейского политика технически невозможно, да и игроков сейчас на горизонте не видно», – сокрушается либерал.

При этом он добавляет, что и Россия будет с Лукашенко играть.

«Потому что Кремль не заинтересован ни в коей мере, чтобы в Беларуси победила интеллигентская прозападная элита, – объясняет свою мысль Орешкин. – Если Лукашенко удержит власть, но у Кремля есть такие козыри, как нефть, газ и отсутствие ресурсов у Лукашенко – денег у него нет. Он может занять деньги у Венесуэлы или Китая, но если он их «кинет», больше никто давать не будет. А Россию «кидать» было можно».