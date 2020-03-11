Лукашенко устроил показательный суд над «агентом России» с прицелом на выборы

11.03.2020, Москва, Михаил Рябов

В Белоруссии начался громкий судебный процесс над арестованным ранее Андреем Втюриным, бывшим главой службы охраны Александра Лукашенко. В деле, помимо, Втюрина, еще 15 фигурантов, в том числе другие местные чиновники и граждане РФ, которые обвиняются в получении и даче рекордных взяток – «откатов» за поставки оргтехники и ПО государственным учреждениям. Втюрину в прессе приписывали тесные связи с посольством России, начавшийся суд можно трактовать и как сигнал Лукашенко своим подчиненным накануне президентских выборов.

Об этом пишет российская «Независимая газета».

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«Андрей Втюрин родился в Пензе, закончил Саратовское высшее военное училище МВД России. В Белоруссии он оказался с отцом-военным. В охране Лукашенко работал в 1995–2014 годах. В 2007-м возглавил ее. В тот период местные СМИ называли его в десятке наиболее влиятельных белорусских чиновников. Президент награждал его орденами «За безупречную службу» и «За службу Родине». Про него писали, что на его руках вырос Коля Лукашенко – младший сын президента. Задержали Андрея Втюрина в конце апреля прошлого года в момент получения взятки в размере 149 тыс. долл. от представителя российской коммерческой структуры «за содействие в продвижении ее интересов в Белоруссии».

В то время когда появилась информация о задержании Андрея Втюрина, Белоруссия и Россия как раз начали обмениваться взаимными претензиями. В Минске сначала появился, а затем по требованию белорусских властей исчез «возмутитель спокойствия» посол Михаил Бабич. На этом фоне некоторые местные эксперты предположили, что задержание замглавы Совета безопасности носит политический характер», – напоминается в публикации.

«Это не имеет никакого отношения к тому, что он якобы был чуть ли не агентом посла России… Здесь абсолютно нет ничего чрезвычайного, обычная борьба с коррупцией», – уверял сам Лукашенко.

Судебный процесс над Втюриным – это часть стратегии Лукашенко, которая заключается в том, чтобы «держать чиновников в страхе и доставать компромат в нужный момент», считают авторы материала.

«Пришедший к власти 25 лет назад на волне борьбы с коррупцией Александр Лукашенко периодически пускает в ход это же оружие накануне своего очередного переизбрания. Президентские выборы в Белоруссии состоятся в августе этого года», – отмечает газета.