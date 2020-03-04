Лукашенко устроил свой «налоговый маневр» бензиновым королям РФ

04.03.2020, Минск, Артем Агафонов

«Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия», – сказал Лукашенко 27 февраля на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Это была далеко не первая его подобная реплика, он не устает повторять, что выступает за свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала внутри ЕАЭС. Однако суть таких выступлений, как правило, сводится к требованию внутрироссийских цен на энергоносители для Белоруссии.

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При этом сама республика, несмотря на подобную риторику президента, тоже не прочь поставить свои барьеры на пути союзных товаров. Так, согласно аналитическому докладу Евразийской экономической комиссии за 2017 год, Белоруссия установила 3 барьера, 7 изъятий, 33 ограничения. Сомневаюсь, что к 2020 году ситуация кардинально изменилась. Вчера Лукашенко собственноручно подписал указ, которым поставил барьер на пути в его государство российского бензина и дизтоплива.

Указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», опубликованный сегодня на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии увеличивает ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо в 4 раза, но при этом «в целях недопущения роста розничных цен» устанавливает понижающий коэффициент 0,25 на эти же ставки для некоторых категорий плательщиков.

Под этот коэффициент попадают плательщики, чьим основным видом деятельности является производство нефтепродуктов, объем реализации топлива за налоговый период, предшествующий месяцу отгрузки, составляет не менее 50 тысяч тонн. Кроме того, плательщик акциза должен реализовывать инвестиционный проект по модернизации производства

Хитрая формулировка документа означает одно – льготой могут воспользоваться лишь два белорусских предприятия – Новополоцкий «Нафтан» и Мозырьский нефтеперерабатывающий завод. А также те компании, которые покупают топливо у них. Основная мишень – российские компании, поставляющие на белорусский рынок топливо собственного производства и отказывающиеся поставлять в Белоруссию нефть на условиях Лукашенко.

Разумеется, напрямую запретить продавать российский бензин он не мог – это было бы слишком грубым и вызывающим нарушением всех союзных соглашений. Зато подобный «налоговый маневр» позволяет сделать то же самое, формально не нарушая их букву. Казалось бы, новый указ не направлен исключительно против российских компаний. Под нее попадает и любое другое иностранное автомобильное топливо. Вот только нюанс в том, что такого топлива в Белоруссии нет. Не спешат на ее топливный рынок компании из других государств.

Новые ставки фактически запретительные. Согласно указу, с 1 марта ставка акциза на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, выросла до 1924,32 рубля за тонну, класса 5 — до 1194,36 рубля за тонну. Ставка акциза на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, выросла до 932,2 рубля за тонну, класса 5 — до 737,32 рубля за тонну. Фактически, этим указом белорусский президент пытается выкручивать руки российскому бизнесу и навязывает ему свои условия поставок нефти в республику, в очередной раз повышая градус нефтяного противостояния.

Вот только примут ли его условия российские нефтяники, особенно из «большой пятерки», имеющей крупные сети заправочных станций в Белоруссии? Далеко не факт, это не та публика, которая смирится с таким отношением. Скорее, недалек тот день, когда на белорусских заправках начнет пропадать бензин.