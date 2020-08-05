05.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал
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Лукашенко утопит майдан в крови, чтобы не уйти «ногами вперёд»


В Белоруссии будет Майдан, который президент Александр Лукашенко утопит в крови.

Об этом на молодежном форуме «Территория смыслов» заявил лидер ЛДПР Владимир Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В крови в понедельник будет вся Белоруссия, потому что у власти бывший коммунист Лукашенко, и весь парламент – бывшие коммунисты.

Лукашенко будет 4 дня с ума сходить. Уйди вовремя – 26 лет у власти человек. Зюганов поддержал его снова. Что, он хочет довести Белоруссию до народной революции? Там будет Майдан еще хуже, чем в Киеве.

Запад даст деньги. Вовремя уйди. Нет, до упора. Коммунисты уходят от власти только ногами вперед», – сказал Жириновский.


По его мнению, Лукашенко ненавидит вся Белоруссия за то, что не он ввел карантин в связи с коронавирусом.

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