05.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Цензура
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Лукашенко утратил популярность у белорусских бабушек на лавочках


Белорусский ЦИК может «нарисовать» Александру Лукашенко убедительную победу уже в первом туре президентских выборов, но это может оказаться пирровой победой.

Об этом в интервью украинскому youtube-каналу «Капитал» заявил председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Официально, я думаю, 75%, но что будет реально и чем это закончится. Не будет ли это пирровой победой? Тревожно на самом деле на душе, потому что реальный рейтинг достаточно низкий», – сказал Агафонов.

Поскольку результаты соцопросов, если таковые проводятся, в Белоруссии не публикуются, он делает выводы на основе личных наблюдений и анализа интернета.

«Опросы на популярных сайтах дают 6%, но это не репрезентативная выборка. Я сужу по своим ощущениям, по атмосфере в обществе. Если несколько лет назад бабушки на лавочке говорили, какой у нас хороший президент, то сейчас они этого не говорят», – заметил Агафонов.

Проводить социологические опросы в Белоруссии имеют право только организации, имеющие государственную лицензию. Даже если они их и проводят, то результаты не публикуют.

В связи с эмоциональным стартом предвыборной кампании опросы стали проводить интернет-издания. После того, как на националистическом сайте «Наша Нива» действующий президент набрал 3%, к нему прилепился оскорбительный мем «Саша 3%».

Белорусские власти после этого запретили СМИ проводить опросы под угрозой денежных штрафов.

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