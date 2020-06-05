Лукашенко утратил популярность у белорусских бабушек на лавочках

05.06.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский ЦИК может «нарисовать» Александру Лукашенко убедительную победу уже в первом туре президентских выборов, но это может оказаться пирровой победой.

Об этом в интервью украинскому youtube-каналу «Капитал» заявил председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Официально, я думаю, 75%, но что будет реально и чем это закончится. Не будет ли это пирровой победой? Тревожно на самом деле на душе, потому что реальный рейтинг достаточно низкий», – сказал Агафонов.

Поскольку результаты соцопросов, если таковые проводятся, в Белоруссии не публикуются, он делает выводы на основе личных наблюдений и анализа интернета.

«Опросы на популярных сайтах дают 6%, но это не репрезентативная выборка. Я сужу по своим ощущениям, по атмосфере в обществе. Если несколько лет назад бабушки на лавочке говорили, какой у нас хороший президент, то сейчас они этого не говорят», – заметил Агафонов.

Проводить социологические опросы в Белоруссии имеют право только организации, имеющие государственную лицензию. Даже если они их и проводят, то результаты не публикуют.

В связи с эмоциональным стартом предвыборной кампании опросы стали проводить интернет-издания. После того, как на националистическом сайте «Наша Нива» действующий президент набрал 3%, к нему прилепился оскорбительный мем «Саша 3%».

Белорусские власти после этого запретили СМИ проводить опросы под угрозой денежных штрафов.