Странное заявление Лукашенко: Россия готова «отдать восточные земли»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал странное заявление по поводу готовности России к переговорам по Украине.

Общаясь с журналистами на избирательном участке, Лукашенко заявил, что «россияне согласились отдать восточные земли на рассмотрение будущих поколений», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня надо Украине идти на переговоры, чтобы сохранить страну… Это уже отступление России. Уже сказано, и многие знают и на Западе, что россияне согласились восточные земли Украины отдать на рассмотрение будущих поколений. Проведут референдум. Захотите в Украине жить – будете в Украине, захотите в России – в России. Это отступление для России. Крым есть Крым, это российская земля, российская территория, так считают россияне. И Запад с этим тоже согласен. Очень много есть для переговоров поводов. И в этом направлении надо двигаться», – сказал Лукашенко

Политолог Максим Жаров расценил слова белорусского президента как сообщение о том, что Россия готовится к сдаче новых регионов и, по сути, капитуляции.

«Для кого именно сделал Лукашенко сейчас это заявление, неясно. Возможно, с учетом повторенного ещё раз сегодня же, что Белоруссия не пойдёт на поглощение Россией в рамках Союзного государства, это очередной «ассиметричный ответ» на давление Кремля. Мол, ребята, какой-такой Союз славянских государств (ССГ — не путать с СНГ), если вы до сих пор лелеете договориться с Западом на условиях фактической капитуляции перед ним?» – написал Жаров в своем тг-канале.

Однако из общего контекста высказывания Лукашенко следует, что позиции России сильны, и поэтому с ней нужно идти на переговоры. Белорусский президент посоветовал НАТО подумать, «произведя такое количество, куда этот агрессор-Путин денет это оружие». Он рассказал о страшных потерях Украины на фронте и спрогнозировал, что «ее дни сочтены». Лукашенко посоветовал «Володе Зеленскому» понимать это, как «Отче наш».

Видимо, президент Украины что-то понимать уже начал. Вчера в Киеве он заявил, что намерен передать Москве свой план урегулирования конфликта СВО на второй конференции в Швейцарии. Слова «переговоры» Зеленский всячески избегает, но даже российские либералы понимают, что он находится под сильным давлением.

«Отвечая на дополнительные вопросы, Зеленский, на мой взгляд, раскрылся больше, чем того требовала ситуация. Он довольно прозрачно намекнул на давление со стороны Запада, сказав о том, что либо Украина успеет сформулировать свое предложение для мирной конференции, с которого начнется обсуждение, либо такое предложение будет сформулировано третьей стороной (из контекста можно понять – либо США, либо Китаем), и оно будет гораздо менее комфортным как стартовая позиция», – написал беглый адвокат ЮКОСа Владимир Пастухов.