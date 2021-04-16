Лукашенко «увел» Путина» у Байдена

16.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 22 апреля.

Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем. Сегодня мы примем такое решение», – сказал Лукашенко.

Он также рассчитывает на встречи в рамках Форума регионов в Подмосковье, союзного совмина, и осенью на высшем государственном совете, который Лукашенко хочет «отметить хорошим движением в рамках Союзного государства».

Примечательно, что 22 апреля должен состояться климатический саммит, на который ранее Путина пригласил президент США Джо Байден (многие восприняли это приглашение как попытку извиниться за оскорбление, прозвучавшее в одном из интервью).

В Кремле встречу Путина и Лукашенко подтвердили, а вот участие в климатическом саммите, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока обсуждается.

«Если 22 апреля Путин встречается с Лукашенко, то участие президента России в «климатическом саммите» имени Байдена под большим вопросом. Прерывать общение с Лукашенко ради того, чтобы появиться в онлайн-формате вместе с другими участниками саммита, Путин вряд ли будет. Что важнее — «неверный» Лукашенко или «мятежный» Байден?», – написал в своем телеграм-канале политолог Максим Жаров.