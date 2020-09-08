08.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, СМИ
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Лукашенко уверяет, что его поддержало большинство белорусов


Президент Белоруссии Александр Лукашенко переживает выступления оппозиции против своего избрания как личную трагедию, но уверен, что за него проголосовало большинство белорусов.

Об этом он заявил сегодня в интервью российским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну когда-то Он меня туда позовет.

Но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство, как Маргарита сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу», – сказал Лукашенко.

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