Лукашенко увидел подготовку Майдана и намекает на причастность России

19.06.2020, Москва, Елена Острякова

Технологии цветной революции были задействованы вчера в Минске при проведении акции протеста против ареста экс-банкира и кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с банкирами страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К примеру, «карусели», которые были созданы при сборе подписей, когда толпой ходили по очереди, растянувшись на километр. И одни и те же подписывали за всех кандидатов, кроме Лукашенко.

Вчера мы увидели вечером эту карусель уже из автомобилей, когда ездили вокруг одного квартала (мы это отследили, видели эти автомобили, все эти номера, которые по кругу ездили) и сигналили, в том числе напротив Комитета госбезопасности. Мы это все видим и понимаем, что происходит», – сказал Лукашенко.

Он обвинил СМИ, освещавшие мероприятие, в неконструктивной позиции и заявил об угрозе национальной безопасности.

«На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а независимость страны. Просто хотят сломать страну. Не надо меня ставить перед выбором… Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно… На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», – сказал Лукашенко.

По его словам, властям удалось сделать шаги на опережение и «сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси» и Майдана.

«Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», – сказал Лукашенко, повторив почти дословно вчерашний тезис главы Комитета госконтроля Белоруссии Ивана Тертеля, который обвинил в экономических преступлениях «Газпром» и «выше».

«Выше» отреагировали. Пресс-серкетарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что интересы крупнейших компаний страны «всегда находятся под защитой российского государства»

«Подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами», – сказал Песков.