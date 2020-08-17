Лукашенко уже дал присягу Путину – украинский эксперт

17.08.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет игнорировать протесты, рассчитывая на то, что в случае обострения ситуации Россия якобы окажет ему военную помощь.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин.

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«Лукашенко заявлял, что очень обеспокоен происходящим у границ его страны, особенно со стороны Польши и Литвы, и что Россия готова оказать военную помощь Белоруссии. Таким образом, восстановлена, хотя и декларативно, зависимость Лукашенко от Путина. Подтверждением этому стало то, что выпустили вагнеровцев.

Он по сути дал присягу Путину, что он не сдаст страну, будет биться до конца, о чем он заявил вчера на площади. Он также сказал, что не покинет пост президента и ни при каких обстоятельствах не пойдет на переговоры с оппозицией, потому что ее нет.

Он сказал, что это горстка людей, с которой он не будет вести переговоры. Лукашенко не волнует, что у него нет реальной поддержки народа. Он получил гарантии. И он просто не уйдет с поста. Пусть люди выходят. А оппозиция не будет идти на силовые меры, в том числе на установку палаток.

Понятно, что в этом случае начнется гражданская война. Поэтому не будет ни палаток, ни вече, ничего, что было на Майдане в Киеве. Любой переход к насилию с любой из сторон будет означать гражданскую войну и ввод российских войск.

Модель палаток себя исчерпала. Конфликт будет нарастать, будет другой механизм – стачки. Лукашенко будет постепенно терять свою позицию, страна просто рухнет», – считает эксперт.