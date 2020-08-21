Лукашенко уже издевается над Помпео, перед которым раньше лебезил

21.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал западных лидеров, предлагающих свое посредничество в переговорах с оппозицией, которые белорусский лидер не хочет даже начинать.

Сегодня белорусский президент выступил перед работниками агрокомбината «Дзержинский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Белоруссии. Давайте, сначала я приеду, буду посредником между «жёлтыми жилетами» и Макроном. Там ой какая обстановка — не дай бог: и террор, и «жёлтые жилеты». Не видит!

Майк Помпео – “великий друг белорусского народа” недавно разразился, охарактеризовал обстановку. Пусть там разберутся вначале. Почему они озаботились. Немцы там с коронавирусом не могут разобраться – демонстрации. Почему они озаботились Беларусью. Это удобный случай отвести внимание от своих проблем», – сказал Лукашенко.

Напомним, что весь этот год после личной встречи с Помпео в Минске белорусский президент отзывался об американском госсекретаре исключительно комплиментарно. Он собирался покупать у США нефть и кредиты на строительство нефтепровода, альтернативного российской «Дружбе». При этом постоянно заявлял, что без США проблему Донбасса решить невозможно. В Минске ожидали прибытия американского посла после 12-летнего разрыва дипломатических отношений.

Визит Помпео ознаменовал апогей многолетних заигрываний Лукашенко с США. Как писало американское издание Daily Beast, он еще в 2016 году дал понять США, что хочет более тесных связей, в разговоре с Майклом Карпентером, сотрудником администрации президента Барака Обамы. Так он отреагировал на «аннексию Крыма».

В последующие годы белорусы продолжали «сигнализировать США, что они хотят более теплых отношений». С приходом к власти Трампа в Минск отправился целый батальон высокопоставленных чиновников. Особенно значимым было появление в Минске в 2019 году Джона Болтона – открытого антироссийского ястреба.

Якобы белорусские дипломаты сигнализировали, что «опасаются за свою собственную жизнеспособность как нации перед лицом потенциального русского вторжения». В 2017 году Лукашенко пригласил американских официальных лиц наблюдать за крупными российскими военными учениями.

По информации российского полковника запаса Владимира Трухана, Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время учений «Запад-2017». Этот шаг произвел впечатление на Капитолийский холм.

Не стоит думать, что сегодняшние высказывания белорусского президента свидетельствуют об обратном развороте в сторону России. Днем ранее министр иностранных дел Владимир Макей в разговоре с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом поблагодарил США “за неизменную поддержку суверенитета и независимости”.