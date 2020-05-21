21.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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Лукашенко уже изменил народу и договорился обо всём с США – депутат


Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил де-факто войну России, договорившись с США о поставках нефти.

Об этом в комментарии телеканалу «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы РФ от «Единой России» Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это чисто политическое решение. Это значит, что Лукашенко накануне своих выборов принял решение воевать с Россией. Очевидно, что он, как Янукович, обо всем договорился с американцами, это было их условие. Только США могут обеспечить ему победу на выборах. На них он и сделал ставку», – сказал Федоров.

По его мнению, развязанная в белорусских СМИ информационная война «обеспечивает полный переход Белоруссии под НАТО, размещение там войск НАТО и в дальнейшем использование белорусов как пушечного мяса в войне с Россией».

А проведением парада 9 мая Лукашенко пытался отвлечь внимание народа от своих переговоров с США.

«Удался ли обман, не знаю. Это выяснится позже», – отметил Федоров.

Он считает, что сторонников объединения с Россией в Белоруссии столько же, сколько в Крыму, – 96%.

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