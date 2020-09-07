Лукашенко уже осенью переедет на ПМЖ в РФ – политолог

07.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии осенью уйдет со своего поста и уедет жить в Россию.

Об этом в интервью немецкому телеканалу OstWest заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что конституционная реформа в Белоруссии пройдет этой осенью. Она предполагает перераспределение полномочий от президента к парламенту. После этого, вероятней всего, должны пройти новые президентские и парламентские выборы.

Для меня очевидно, что в таком случае Лукашенко не будет участвовать в президентских выборах, потому что вряд ли он согласится на пост, который предполагает меньше, чем он сейчас имеет. Сейчас он имеет неограниченные полномочия», – рассуждает Болкунец.

Он полагает, что Лукашенко потребует гарантий безопасности, и их ему предоставит Россия.

«Единственная страна, которая ему может дать гарантии безопасности, это Россия. Если он захочет, он сможет уехать жить в Россию», – считает Болкунец.