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15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Белоруссия, Мнение, Политика, Украина
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Лукашенко уже видит опасность для Беларуси с востока

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил опасность, которая может подстерегать страну как с Востока, так и с Запада. Об этом Лукашенко заявил во время согласовывания назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает БЕЛТА.

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Обращаясь к назначенным чиновникам, президент Беларуси заявил, что Восток и Запад могут быть угрозой для независимости Республики Беларусь, которая “и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости”.

“Я об этом говорил неоднократно. Но никакие внешние угрозы и опасности нам не страшны, если мы качественно выполняем свою работу на благо граждан”, – добавил Лукашенко.

По его словам, власть должна поднять уровень жизни населения, иначе никому “этот суверенитет” не будет нужен.

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